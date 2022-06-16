МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Банк России на фоне замедления инфляции в стране может в июле снизить ключевую ставку до 9% годовых с нынешних 9,5%, а уже к концу года довести ее до 7,5-8% годовых, заявил РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. ФРС США повысила процентную ставку на 75 пунктов впервые с 1994 года

"При нынешней инфляционной динамике мы ждем ставку в 9% в конце июля (более резкий шаг маловероятен судя по заявлениям ЦБ в пятницу) и 7,5-8% в декабре", — заявил он в рамках ПМЭФ.

Однако если текущая инфляция будет оставаться в отрицательной зоне, то ключевая ставка может в декабре опуститься в район 6,5-7%.

ЦБ в конце февраля на фоне антироссийских санкций и возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ставку сразу на 10,5 процентного пункта до 20% годовых. Однако уже в конце апреля регулятор принял решение уменьшить ставку до 14%, а в конце мая на внеплановом заседании на фоне недельной дефляции в стране снизил ставку до 11% годовых. В июне ЦБ снизил ставку до 9,5%, вернув ее на уровень, который наблюдался в феврале до введения западных санкций. При этом регулятор немного ужесточил сигнал по своим дальнейшим шагам по ключевой ставке: теперь будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях.

По последним данным Росстата, за период с 28 мая по 3 июня второй раз в этом году была зафиксирована недельная дефляция в символические 0,01%. При этом годовые темпы роста цен на 3 июня замедлились до 17,02%. Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%, в 2023 году 5-7%, а возвращение к целевым 4% произойдет в 2024 году.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.