МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев сообщил об ожидании организацией роста портфеля потребкредитов в 2022 году на 10% и увеличения общего розничного кредитного портфеля на 10-15%. Сбербанк продолжит развивать совместные точки с преемником McDonald's

"По потребительским кредитам, я надеюсь, мы увидим небольшой рост — 10%. Но многое будет зависеть от того, какой уровень ставок будет во втором полугодии…. Общий розничный портфель вырастет примерно на 10-15%", — отметил Царев.