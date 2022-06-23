МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Выдачи ипотечных кредитов в России, в том числе и на новостройки, не достигнут рекордных темпов прошлого года, но могут к ним приблизиться, заявила в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет. Выдача кредитов юрлицам в мае снизилась на 0,2%

Российские банки по итогам прошлого года выдали ипотечных кредитов на рекордные 5,7 триллиона рублей. Минфин РФ в начале июня прогнозировал, что выдача ипотеки на новостройки в России в 2022 году может вырасти в сравнении с рекордным показателем 2021 года, при этом объем выдач по льготным программам по итогам текущего года будет больше прошлогодних 1,6 триллиона рублей. При этом во вторник премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до 7% с 9%.

"Возобновляется выдача ипотеки. Вряд ли мы, наверное, достигнем рекордных темпов прошлого года, но приблизиться к ним вполне можем. По сути у населения сегодня с учетом неопределенной ситуации на рынке ценных бумаг и девалютизации, а также резкого падения стоимости криптовалют довольно мало направлений для инвестиций", — отметила Розенцвет.

Она добавила, что после окончания срока действия банковских депозитов с высокими ставками в июне, максимум в июле этого года, люди будут думать о том, куда вкладывать свои средства. Вполне возможно, что они снова пойдут на рынок недвижимости, считает эксперт.

"В то же время мы ожидаем, что объем ипотечных выдач на новостройки в России в 2022 году все-таки не превзойдет рекордные показатели 2021 года, в лучшем случае они будут сопоставимы. Объемы выдач будут увеличиваться за счет роста среднего чека, а не за счет количественного роста кредитов, частично мы связываем это со снижением планового объема вводимого в эксплуатацию жилья", — добавила она.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (входит в медиагруппу "Россия сегодня") 1prime.ru в 13.00 мск.