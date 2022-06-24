МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Сбербанк сообщил о заключении с Минэкономразвития России соглашения о взаимодействии для развития технологий искусственного интеллекта, включая разработку и внедрение инструментов, направленных на усовершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг. Клиентам "Сбера" стала доступна ипотека с господдержкой по сниженной ставке

"Сбер и министерство экономического развития РФ заключили соглашение о взаимодействии в сфере применения технологий искусственного интеллекта… Соглашение предусматривает совместное развитие технологий в области искусственного интеллекта, включая разработку и внедрение инструментов, направленных на усовершенствование предоставления государственных и муниципальных услуг", — сообщили представители дережно-кредитной организации, уточнив, что подписи поставили первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев

Отмечается, что сотрудничество банка и ведомства осуществляется по широкому кругу вопросов. Один из них — внедрение наработок "Сбера" в области искусственного интеллекта в бизнес и государственные услуги. "Эти технологии позволяют нашим клиентам быстро, эффективно и безопасно решать онлайн практически весь спектр своих задач и тем самым экономят их время, деньги и нервы", — отметил Ведяхин.

По мнению Минэкономразвития, данное соглашение поспособствует ускорению реализации концепции предоставления услуг круглосуточно, которая направлена на то, чтобы люди могли решать свои задачи в любой момент времени и из любого места.