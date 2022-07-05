МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Итальянская банковская группа Unicredit рассматривает способы продажи своего российского подразделения с возможностью обратного выкупа в случае стабилизации геополитической ситуации, сообщает агентство Bloomberg с ссылкой на источники. Банк России утвердил критерии отнесения бизнеса к группам риска

"Unicredit SpA рассматривает возможность продажи своего российского подразделения через схему, которая позволит банку выкупить дочернюю компанию, если геополитическая ситуация стабилизируется, по словам людей, знакомых с вопросом", — пишет агентство.

Bloomberg добавляет, что Unicredit уже понесла расходы на 1,85 миллиарда евро (1,9 миллиарда долларов) по своему российскому подразделению, и гендиректор Андреа Орчел (Andrea Orcel) стремится к заключению сделки, которая ограничила бы дальнейший ущерб независимо от исхода ситуации вокруг Украины.

По словам источников агентства, дочерним банком Unicredit в России, который обслуживает около 1,5 тысячи корпоративных клиентов и насчитывает 4 тысячи сотрудников, уже заинтересовались не подпадающие под санкции российские финансовые учреждения и компании, заинтересованных в получении банковской лицензии. Кроме того, интерес проявляли и потенциальные покупатели из Китая, Турции и Индии, стремящиеся заместить деятельность западных компаний в России.

Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием.