МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Журналисты РБК сообщили со ссылкой на данные финансовой платформы "Финуслуги" Московской биржи, что в начале июля в России резко подешевели потребительские кредиты. Так, средняя ставка за первую неделю месяца снизилась на 3,93 процентных пункта, до 18,66% годовых. В ГД внесли проект об ограничении размера переплаты по кредитам и займам

Кроме того, по данным аналитиков, средняя стоимость необеспеченных кредитов на любые цели сократилась на 4,26 процентных пункта и упала ниже 19,5% годовых. В части залоговых кредитов, куда включают и потребительские кредиты под залог авто или недвижимости, ставки за указанный период упали на 2,44 процентных пункта, до 16,35%. При этом ключевая ставка Банка России на сегодня составляет 9,5% годовых.

Управляющий директор проекта "Финуслуги" Игорь Алутин пояснил журналистам, что такое резкое снижение ставок зафиксировано впервые с конца мая, когда начал рассчитываться индекс кредитов. Алутин добавил, что после внепланового снижения ставки Центробанка 26 мая с 14% до 11%, стоимость потребкредитов падала в среднем на 0,2-0,7 процентных пункта в неделю.

Аналитики "Финуслуг" зафиксировали, что с 30 июня по 7 июля кредитные условия смягчили сразу одиннадцать ведущих банков РФ: ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Росбанк, Райффайзенбанк, Московский кредитный банк, "Хоум Кредит", МТС Банк, "Уралсиб" и "Ак Барс".

Замгендиректора финансового маркетплейса "Сравни" Алексей Грибков считает, что указанное изменение связано с возвратом ЦБ РФ ограничений для банков по полной стоимости кредитов, который был временно отменен с 24 февраля по 30 июня 2022 года. Полная стоимость кредитов (ПСК) — это итоговая сумма, которую заемщик должен вернуть банку

По мнению Алутина, ПСК не является единственным фактором снижения ставок по потребкредитам. Он считает, что на снижение индекса кредитов оказали влияние уровень ключевой ставки, стабилизировавшаяся ситуация в экономике, необходимость вливания денег в экономику и снижения избыточной ликвидности.

Алутин полагает, что в дальнейшем ставки по кредитам продолжат снижаться вслед за ключевой ставкой ЦБ РФ, но это будет происходить с задержкой.

Гендиректор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин считает, что возможное снижение ставок по кредитам в ближайшие полгода будет зависеть от общих макроэкономических параметров. Также он отметил, что "кредиторы будут принимать во внимание возросшие в последние месяцы кредитные риски". По его словам, с начала февраля 2022 года число просроченных потребкредитов выросло на 4,6%.

Управляющий директор отдела валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов также отметил возможное увеличение рисков по выданным для банков кредитам, которое повлияет на стоимость новых кредитов. По его мнению, произойдет замедление темпов смягчения денежно-кредитной политики.