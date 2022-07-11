МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы "Платформы НТИ", пилотная версия отечественного аналога SWIFT на блокчейне готова к тестированию и может быть использована в российских банках. "Тинькофф" приостановил валютные SWIFT-переводы

Отмечается, что Центр компетенций НТИ "Технологии распределенных реестров СПбГУ" разработал пилотную версию децентрализованной системы обмена межбанковскими финансовыми сообщениями. Она показала очень высокие результаты в ходе нагрузочных тестирований. Система готова к заключительному испытанию и может быть использована в банках.

"Отечественный SWIFT" использует трехуровневую архитектуру, в которой распределенный реестр подписывается и определенным образом распространяется. По этой причине система способна расширяться, подключать большое количество новых пользователей. Проектная скорость достигает передачи более 25 тысяч сообщений в секунду на одном узле, при этом есть возможность дальнейшего масштабирования, уточняется в сообщении.