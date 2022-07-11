МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Клиенты российских банков не заметят ощутимой разницы при переходе на китайские банкоматы. Об этом рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по большим данным Сергей Тростьянский. В Банке Японии заявили о высокой неопределенности в экономике страны

По словам эксперта, клиенты не заметят ощутимой разницы, так как китайские банкоматы похожи на привычные нам банкоматы западного производства.

Банкомат не является очень сложным устройством, воспроизвести его в Китае или в другой стране возможно, дополнил коллегу эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.