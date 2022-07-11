МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Клиенты российских банков не заметят ощутимой разницы при переходе на китайские банкоматы. Об этом рассказал РИА Новости заместитель директора Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по большим данным Сергей Тростьянский.
По словам эксперта, клиенты не заметят ощутимой разницы, так как китайские банкоматы похожи на привычные нам банкоматы западного производства.
Банкомат не является очень сложным устройством, воспроизвести его в Китае или в другой стране возможно, дополнил коллегу эксперт Национальной технологической инициативы (НТИ) по цифровым финансам Виктор Достов.
https://1prime.ru/banks/20220711/837447986.html
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