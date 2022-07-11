МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ в информационном письме разъяснил, в каких случаях инвестор сохранит право получить налоговый вычет по индивидуальным инвестиционным счетам после передачи на другой ИИС иностранных ценных бумаг, возможность осуществления сделок с которыми ограничена в связи с санкциями. В Банке России предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

Ранее российские брокеры, попавшие под санкции, стали переводить брокерские счета клиентов неподсанкционным брокерам, чтобы они имели возможность продолжать свободно торговать на бирже. При этом по правилам ИИС, его преждевременное закрытие лишает инвесторов права получать инвестиционный налоговый вычет.

"Налоговый вычет по ИИС сохраняется в следующих случаях. Менялся только депозитарий, в котором учтены иностранные ценные бумаги, а их учет на прежнем ИИС не прекращался. Один профучастник передал другому все активы, учитываемые на ИИС, с одновременной передачей всех прав и обязанностей по договору инвестиционного счета. При переводе активов от одного профучастника к другому учет на ИИС иностранных ценных бумаг был прекращен, но клиент заключил договор на ведение ИИС у нового профучастника и в течение месяца после этого расторг договор с прежним", — говорится в письме ЦБ.

Банк России рекомендовал брокерам и депозитариям информировать клиентов, чьи активы переведены таким образом, о сохранении права на налоговый вычет и оказывать им содействие в его получении. Совместно с органами исполнительной власти Банк России прорабатывает способы защиты прав клиентов подсанкционных брокеров, активы которых переводились по другим схемам.