МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России на вопрос об участии в создании национального маркерного сорта нефти заявил, что работает над системой национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели. ЦБ заверил, что банковская тайна будет соблюдена при обмене данными с МВД

Ранее сообщалось, что правительство разработало план создания национального маркерного сорта нефти в 2023 году.

"Банк России участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели", — сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов Банк России считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах.