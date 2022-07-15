МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Банк России на вопрос об участии в создании национального маркерного сорта нефти заявил, что работает над системой национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели.
Ранее сообщалось, что правительство разработало план создания национального маркерного сорта нефти в 2023 году.
"Банк России участвует в развитии внутреннего ценообразования на товарном рынке и создании системы национальных индексов, которые смогут заменить зарубежные ценовые показатели", — сообщили в пресс-службе регулятора.
Отмечается, что наиболее надежным источником информации для формирования индикаторов Банк России считает рыночную стоимость товаров, которая определяется по результатам сделок на биржах и в торговых системах.
https://1prime.ru/banks/20220715/837505915.html
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