МОСКВА, 16 июл — ПРАЙМ. Украинские власти потребовали от банков Соединенных Штатов и стран Евросоюза прекратить отношения с компаниями, торгующими российской нефтью, и предупредили, что запретят им финансировать будущее восстановление Украины, а также подадут на них в Международный уголовный суд, сообщает Financial Times. США и Украина обсудили введение предельной цены на российскую нефть

Как заявил советник президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, письма с предупреждениями были разосланы главам американских банков JPMorgan Chase и Citigroup, а также британской и французской финансовых групп HSBC и Credit Agricole соответственно. В разосланных письмах Украина обращается с требованием к банкам и финансовым группам прекратить финансирование компаний, которые торгуют российской нефтью и транспортируют ее, а также продать свои доли в российских нефтегазовых компаниях.

По словам Устенко, Минюст Украины планирует подать на западные финансовые организации в Международный уголовный суд по завершении конфликта, отметив, что спецслужбы Украины уже собирают материалы о поддержке банками нефтегазовой промышленности России.

При этом Financial Times уточняет, что расследование и привлечение к суду правительств и корпораций не входит в прерогативу Международного уголовного суда, но он может делать это в отношении физлиц в финансовых организациях.