Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с Россией использование в стране карт "Мир"
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху.
"Мы также обсуждаем использование платежной системы "Мир" в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу", — сказал он.
"Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные — в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять", — добавил посол.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
https://1prime.ru/banks/20220718/837516697.html
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