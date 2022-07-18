МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Финансовые учреждения Нигерии обсуждают с российскими партнерами возможность использования в стране карт платежной системы "Мир", заявил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Абдуллахи Шеху. Ростуризм ведет работу для приема карт "Мир" в семи новых странах

"Мы также обсуждаем использование платежной системы "Мир" в Нигерии, наши финансовые учреждения находятся в диалоге с российскими партнерами по этому поводу", — сказал он.

"Сегодня, если вы едете в Африку, вам нужно иметь с собой наличные — в долларах, в евро, в фунтах. Рубли вряд ли получится обменять", — добавил посол.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.