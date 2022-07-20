МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. "Юникредит банк", российский дочерний банк итальянского UniCredit, с 1 августа вводит комиссию за ведение счетов, открытых в долларах США, евро, фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах, следует из информации на сайте кредитной организации. Банк России рекомендовал воздержаться от ценных бумаг иностранных эмитентов

"С 1 августа 2022 года "Юникредит банк" вводит комиссию за ведение счетов в валютах USD, EUR, GBP, CHF и JPY", — сказано в сообщении банка.

Согласно тарифной информации, комиссия будет составлять 0,3% в месяц от суммы более чем на 10 тысяч условных единиц (у.е.). Если речь идет о сумме свыше 500 тысяч у.е., то с клиента будет удержана комиссия в размере 0,5% в месяц.

Банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе. Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Убыток Unicredit в России по итогам первого квартала 2022 года составил 915 миллионов евро. В мае СМИ сообщали, что группа зарезервировала 1,3 миллиарда евро для покрытия возможных потерь в России и предупредила, что может понести убытки в размере 5,3 миллиарда евро в случае прекращения своего бизнеса в стране.