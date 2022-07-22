МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ не видит оснований для введения внешнего управления в "дочках" иностранных банков в России, а решения об их продаже выдаются индивидуально, в том числе учитывается, как к российским банкам относятся за рубежом, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Глава Центробанка предупредила о рисках валютных вкладов

"Что касается работы российских "дочек" иностранных банков и разрешения на их продажу, это решение действительно принимает правительственная комиссия, мы в ней участвуем. И эти решения будут подниматься каждый раз индивидуально, но, конечно, здесь учитывается тот фактор, какое отношение к "дочкам" наших российских компаний за рубежом", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ.

"Что касается внешнего управления, наша позиция заключается в том, что если российские "дочки" иностранных банков, а по нашему законодательству это российские банки, если они соблюдают все установленные нормативы, нормально работают с клиентами, проводят расчеты, никаких внешних управлений вводить не нужно. И, на наш взгляд, оснований для этого в настоящий момент нет", — добавила она.

Глава регулятора также рассказала, что продажа российских дочерних компаний иностранными банками требует разрешения правительственной комиссии, вероятность получить такое одобрение небольшая.