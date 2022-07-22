МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Валютные вклады в России сопряжены с риском попадания банков под санкции, многие компании и люди переводят активы в более безопасные валюты, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

"Иметь валютные вклады может быть сопряжено с рисками попадания банков под такого рода санкции, и поэтому здесь, конечно, людям, компаниям надо это учитывать. Мы видим кстати, что многие компании, действительно, это учитывают и переводят свои активы (не только компании, но и люди) в более безопасные надежные формы активов, если это не рубль, то валюты дружественных стран", — рассказала глава ЦБ.