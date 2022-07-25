МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Российские туроператоры начали предлагать туристам оформить банковские карты международных платежных систем в Турции, Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Армении, пишут "Известия". Туроператоры подсчитали, как сократился поток туристов в Европу

Компания Pegas Touristik предлагает оформить "пластик" в одном из двух турецких банков — VakifBank и Deniz Bank, за что взимает комиссию около $200.

При этом, как сообщает туроператор, VakifBank взимает за открытие счета $115, а DenizBank работает без комиссии, но выдвигает такие условия: на балансе клиента должно быть не менее $100 и в течение четырех месяцев ему будет необходимо совершить как минимум одну трансакцию. В противном случае сумма на счете будет аннулирована.

"Интурист" готов помочь с оформлением банковских карт в Армении и Узбекистане. Услугу оформления можно добавить на этапе онлайн-бронирования тура. В этом случае комиссия составит $30-260.