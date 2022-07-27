МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Сбербанк в январе-июле текущего года нарастил выдачу семейной ипотеки в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее — до 43,6 тысячи кредитов, а "дальневосточной ипотеки" — в 1,6 раза, до 9,8 тысячи ссуд, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк впервые за 20 лет повысит стоимость уведомлений

"В "Сбере" зафиксирован рост количества оформленных жилищных кредитов по ряду ипотечных программ. Так, за январь-июль 2022 года выдано 43,6 тысячи кредитов по программе семейной ипотеки на сумму 192,4 миллиарда рублей. За аналогичный период прошлого года по этой программе Сбербанк выдал 19,4 тысяч кредитов на сумму 70,4 миллиарда рублей", — сообщил банк. Таким образом, количество новых кредитов увеличилось в 2,2 раза, а их объем — в 2,7 раза.

Банк с начала года нарастил выдачу "дальневосточной ипотеки" в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,8 тысячи кредитов, а объем выдаваемой ипотеки — в 1,7 раза, до 43,7 миллиарда рублей.

"По программе "Господдержка 2020" за июль 2022 года, на текущий момент, граждане получили 31,1 миллиарда рублей кредитов в "Сбере". В июне 2022 года эта цифра составила 21 миллиард рублей. Таким образом только за месяц рост по этой программе — почти 50%. Аналитики Домклик также отмечают, что с момента запуска этой льготной программы в апреле 2020 года, "Сбером" было выдано 419 тысяч кредитов на сумму 1,1 триллиона рублей", — добавили в банке.

В России сейчас действует несколько льготных ипотечных программ, самыми популярными являются "семейная", "дальневосточная", а также на новостройки. Согласно прогнозу ЦБ, российские банки нарастят портфель ипотеки в 2022 году на 13-18%.