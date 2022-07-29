МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Российским банкам с сентября при выдаче кредитов под плавающие ставки и разработке других финансовых продуктов рекомендуется использовать срочную версию RUONIA как эталонный индикатор, говорится в сообщении ЦБ. Банк России прокомментировал подготовку к отмене торгов долларом и евро

"Банк России рекомендует кредитным организациям при выдаче кредитов под плавающие процентные ставки, а также при разработке других финансовых продуктов перейти с 1 сентября 2022 года на срочную версию RUONIA на сроки один, три или шесть месяцев в качестве эталонного индикатора", — сказано в письме регулятора.

Отмечается, что в отличие от других эталонных индикаторов, таких как ключевая ставка Банка России, MosPrime или RUSFAR, срочная версия RUONIA обладает рядом стабилизационных характеристик, которые позволяют защитить заемщиков от краткосрочных колебаний денежного и валютного рынков.

"В частности, срочная версия RUONIA обладает меньшей волатильностью, носит запаздывающий характер, что позволяет заемщикам сгладить повышение процентных платежей и перенести их на более поздний период, а также на долгосрочном горизонте обладает нейтральным влиянием на долговую нагрузку нефинансового сектора", — пояснили в ЦБ.

Банк России пообещал проводить мониторинг применения банками срочной версии RUONIA.

Сейчас большинство банков в своей процентной политике опирается на ряд индикаторов, в первую очередь ключевую ставку, что при ее резком изменении приводит к серьезному росту или снижению стоимости кредита. Ставка ЦБ сейчас составляет 8% годовых, а срочная версия RUONIA на срок 1 месяц — 9,03%, на 3 месяца — 11,12%, на 6 месяцев — 13,67%.