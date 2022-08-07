МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Депозитарий Национального банка Украины сообщил о возобновлении операции с государственными ценными бумагами. СМИ: украинский бизнес столкнулся с резким ростом цен на газ в августе

Как говорится в сообщении на официальном сайте регулятора, операции с государственными ценными бумагами возобновляются. Подчеркиваентся, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку ранее приняла аналогичное решение.

В Нацбанке считают, что это даст дополнительный ресурс для восстановления экономики Украины.

По словам регулятора, применение тарифов на депозитарные услуги отсрочено до 22 декабря 2022 года. Этот шаг позволит участникам рынков капитала постепенно адаптировать свои бизнес-процессы к новым условиям на финансовых рынках, отметил Нацбанк.

Обращение ценных бумаг на Украине было остановлено с началом российской спецоперации.