МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Банк России разработал проект указания, согласно которому установит дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по валютным кредитам юрлицам в зависимости от "дружественности" эмитента валюты и достаточности у заемщика валютной выручки для исполнения своих обязательств, следует из опубликованного регулятором проекта документа. Банк России: доля валютных вкладов россиян обновила минимум с 2015 года

"Банк России опубликовал проект изменений в порядок применения надбавок к коэффициентам риска. Надбавки в отношении кредитов и займов юридическим лицам в иностранной валюте, а также вложений в долговые ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, планируется дифференцировать в зависимости от эмитента валюты (дружественные или недружественные страны)", — говорится в пресс-релизе регулятора.

Надбавки по таким кредитам и займам также будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств. При этом, "действующие критерии для признания юридических лиц экспортерами предполагается концептуально сохранить". Однако из-под действия надбавок планируется исключить требования, если они прямо или косвенно обеспечены госгарантией или направлены на финансирование проектов, реализуемых в соответствии с международными договорами РФ.