Сбербанк объявил о старте новой льготной программе инвесткредитования
Сбер с 9 августа начнет принимать заявки по новой льготной программе кредитования бизнеса
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МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса (МСБ).
Компании МСБ смогут получить финансирование под 3,0-4,5% годовых.
"Сбербанк с 9 августа начинает принимать заявки по новой программе льготного кредитования на инвестиционные цели. По условиям программы финансирование будет предоставляться по ставке 3,0-4,5% годовых. Такой уровень ставки положительно повлияет на доступность кредитов для малого и среднего бизнеса, что станет дополнительным стимулом для развития и трансформации экономики в текущих условиях", — отметил Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка.
В новой программе в пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках национального проекта "МСП" и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования.
Приоритетными отраслями для реализации этой программы были определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничный бизнес.
https://1prime.ru/banks/20220809/837735786.html
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