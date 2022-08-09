МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Сбербанк начинает принимать заявки по новой льготной программе Минэкономразвития по кредитованию инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса (МСБ).

Компании МСБ смогут получить финансирование под 3,0-4,5% годовых.

"Сбербанк с 9 августа начинает принимать заявки по новой программе льготного кредитования на инвестиционные цели. По условиям программы финансирование будет предоставляться по ставке 3,0-4,5% годовых. Такой уровень ставки положительно повлияет на доступность кредитов для малого и среднего бизнеса, что станет дополнительным стимулом для развития и трансформации экономики в текущих условиях", — отметил Анатолий Попов, заместитель председателя Правления Сбербанка.

В новой программе в пилотном режиме будут объединены программа субсидирования процентной ставки в рамках национального проекта "МСП" и льготное фондирование по программе стимулирования кредитования.

Приоритетными отраслями для реализации этой программы были определены сферы обрабатывающего производства, переработки сельхозпродукции, логистики и гостиничный бизнес.