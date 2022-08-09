МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Указ президента России Владимира Путина о приостановке валютных операций российских банков по счетам юрлиц касается только тех кредитных организаций, которые попадут под санкции после 8 августа, сообщили в Банке России. Регулятор подчеркнул, что банки уже дестимулируют накопления в "недружественной" валюте, а указ лишь создает дополнительные стимулы для этого. Путин разрешил банкам не проводить операции с новой "токсичной" валютой

В понедельник Кремль опубликовал указ, в котором подсанкционным российским банкам было разрешено не проводить операции в валюте недружественных стран, поступающей на счета юрлиц с 8 августа, если это невозможно из-за введенных ограничений.

"Нормы о приостановке исполнения банками своих обязательств перед клиентами в иностранной валюте, которые содержатся в указе, касаются только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Причем речь идет об обязательствах только по тем денежным средствам в иностранной валюте, которые могут поступить на депозиты и счета компаний или ИП после вступления в силу указа (после 8 августа). То есть приостановлены могут быть операции с "новыми" деньгами. И только в тех банках, которые попадут под санкции после вступления в силу указа", — пояснили журналистам в ЦБ.

Отмечается, что введение таких мер направлено на то, чтобы стимулировать бизнес не держать денежные средства в банках в "токсичных" валютах, не накапливать на счетах валютные остатки.

"Банки из-за того, что у них из-за санкций блокируют их корсчета и замораживают остатки денежных средств на них, не могут исполнить свои обязательства перед клиентами в той валюте, которая заморожена. Банки уже предпринимают усилия для того, чтобы юридические лица и ИП переводили средства в валютах недружественных стран в рубли или в дружественные валюты, а указ создает дополнительные стимулы для этого. Если же компания или ИП решает хранить деньги в токсичных валютах, то такие клиенты будут разделять с банком и риск заморозки средств", — заключил регулятор.

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