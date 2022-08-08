МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий открывать специальные рублевые счета типа "Д" для исполнения компаниями обязательств по еврооблигациям, соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов. Центробанк разработал проект по регулированию валютных кредитов

"В целях исполнения обязательств перед владельцами иностранных облигаций, выпущенных иностранным организациями, и лицами, осуществляющими права по еврооблигациям, российское юридическое лицо, имеющее обязательства, связанные с еврооблигациями, вправе на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации либо правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, направить в российскую кредитную организацию заявление об открытии… счета типа "Д" или номинального счета типа "Д", — сказано в документе.

Уточняется, что открытие счета допускается на имя одного или нескольких держателей евробондов нерезидентов или резидентов. Счет ведется в рублях и может быть открыт без личного присутствия держателя бондов.