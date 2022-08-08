МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий открывать специальные рублевые счета типа "Д" для исполнения компаниями обязательств по еврооблигациям, соответствующий документ размещен на официальном портале правовых актов.

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"В целях исполнения обязательств перед владельцами иностранных облигаций, выпущенных иностранным организациями, и лицами, осуществляющими права по еврооблигациям, российское юридическое лицо, имеющее обязательства, связанные с еврооблигациями, вправе на основании разрешений, выдаваемых Центральным банком Российской Федерации либо правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, направить в российскую кредитную организацию заявление об открытии… счета типа "Д" или номинального счета типа "Д", — сказано в документе.

Уточняется, что открытие счета допускается на имя одного или нескольких держателей евробондов нерезидентов или резидентов. Счет ведется в рублях и может быть открыт без личного присутствия держателя бондов.