МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московской биржи) принял решение с 22 августа установить запрет на короткие продажи акций ПАО "СПБ Биржа" в целях защиты инвесторов, говорится в сообщении на сайте торговой площадки. Мосбиржа запускает аукционы Казначейства России

"В целях защиты инвесторов Национальный Клиринговый Центр (НКЦ) принял решение установить для обыкновенных акций и фьючерсов на обыкновенные акции ПАО "СПБ Биржа" признак "Запрет коротких продаж" с 22 августа на фондовом рынке", — поясняется в сообщении.

Также НКЦ с 19 августа вводит на срочном рынке 100%-е обеспечение по фьючерсам, а с 22 августа на фондовом.

"Изменение риск-параметров связано с повышенными рисками торговли акциями и фьючерсами на акции СПБ Биржи в условиях отсутствия информации о финансовом состоянии эмитента", — уточняет торговая площадка.

НКО НКЦ (АО) выполняет функции клиринговой организации и центрального контрагента (ЦК) на финансовом рынке. Как центральный контрагент НКЦ берет на себя риски по заключаемым участниками в ходе биржевых торгов сделкам, выступая посредником между сторонами: продавцом для каждого покупателя и покупателем для каждого продавца, которые заменяют свои договорные отношения друг с другом соответствующими договорными обязательствами с ЦК.

Главная и основная функция НКЦ – обеспечить поддержание стабильности на обслуживаемых сегментах финансового рынка за счет осуществления современной, отвечающей международным стандартам системы управления рисками и предоставлять участникам такие клиринговые услуги, которые позволяют им эффективно использовать направляемые на рынок средства.