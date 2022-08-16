МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Средний размер потребительского кредита в России в июле вырос до уровня в 260,4 тысячи рублей, что на 11,9% выше июньского показателя, но всё ещё на 3,7% ниже аналогичного периода прошлого года, сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Минстрой хочет уточнить гарантии прав кредитора при банкротстве застройщика

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в июле 2022 года средний размер потребкредита составил 260,4 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 11,9% (в июне 2022 года – 232,6 тысячи рублей)… В то же время в июле средний "чек потребкредита" почти вернулся на прошлогодний уровень, снизившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — на 3,7% (в июле 2021 – 270,3 тысячи рублей)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе самый большой средний размер выданного потребкредита в июне был отмечен в Москве (500,2 тысячи рублей), Московской области (374,2 тысячи), Ханты-Мансийском АО — Югре (351 тысяча), Санкт-Петербурге (346,7 тысячи) и Якутии (296,3 тысячи рублей).

Рост среднего кредита в июне по сравнению с предыдущим месяцем был отмечен практически во всех субъектах РФ. При этом самую серьезную динамику (среди 30 лидеров по объемам кредитов этого типа) продемонстрировали Башкирия (+24,1%), Саратовская (+17,5%) и Иркутская (+17,2%) области, а также Краснодарский (+17,1%) и Алтайский (+16,9%) края. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель за месяц увеличился на 2,8% и 8% соответственно.

"После резкого снижения в марте-апреле 2022 года средний "чек потребкредита" в последующие месяцы почти восстановился до прошлогодних уровней и уровня начала года… это произошло на фоне существенного роста выдачи потребкредитов в апреле-июле, что объясняется, прежде всего, снижением ключевой ставки Банка России и последовавшим сокращением рыночных ставок"- прокомментировал директор НБКИ по маркетингу Алексей Волков.

Также отмечается, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче потребительского кредита и его параметрах по-прежнему является значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика.