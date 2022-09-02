МОСКВА, 2 сен —ПРАЙМ. Сбербанк за восемь месяцев 2022 года в полтора раза увеличил объем выдачи кредитов девелоперам жилья в сравнении с аналогичным периодом прошлого года – до 1,2 триллиона рублей, рассказал в интервью РИА Новости заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Сбербанк запустил автоматическую конвертацию депозитарных расписок в акции

Всего, по его словам, за это время в банк поступило 1350 заявок на кредиты от застройщиков. "Это фактически столько же, сколько и в прошлом году", – отметил топ-менеджер кредитной организации.

По словам Попова, в первые четыре месяца текущего года результаты банка по выдаче кредитов для застройщиков оказались на 15% меньше, чем годом раньше, однако затем рынок жилищного строительства восстановил спрос на проектное финансирование.

В настоящее время банк финансирует строительство 46,6 миллиона квадратных метров жилья, на него приходится 55% всех кредитов девелоперам жилой недвижимости.

"С апреля мы наблюдаем восстановление спроса со стороны застройщиков и считаем, что такая ситуация сохранится в дальнейшем. Мы видим, что девелоперы готовят новые проекты не только в "экономе" или "комфорте", но даже в классе "люкс", где стоимость квадратного метра стартует от 2 миллионов рублей. На все есть спрос", – подчеркнул собеседник агентства.

Он сообщил, что, по прогнозам, в 2022 году Сбербанк заключит более 2 тысяч новых кредитных договоров на финансирование жилья на сумму около 2,5 триллионов рублей.

Полностью интервью с Анатолием Поповым читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" (https://realty.ria.ru/) в 9.30 мск.