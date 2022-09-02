МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. ВТБ в январе-августе нарастил выдачу по программе "Дальневосточная ипотека" на 21%, в сентябре планирует распространить ее на специалистов из сфер здравоохранения и образования, сообщила пресс-служба ВТБ в преддверии ВЭФ-2022. Объемы выдачи ипотеки в России превысили 2,6 триллиона рублей в 2022 году

"По итогам восьми месяцев 2022 года клиенты ВТБ оформили 2 тысячи кредитов по "Дальневосточной ипотеке" на 8,7 миллиарда рублей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Сегодня каждую третью ипотеку в регионе ВТБ выдает именно в рамках Дальневосточной программы", — говорится в сообщении.

С начала работы по "Дальневосточной ипотеке" в 2019 году ВТБ провел порядка 8 тысяч сделок на 35 миллиардов рублей. В этом году регионами-лидерами по объему сделок стали Приморский край (3,6 миллиарда рублей), Хабаровский край (свыше 1,5 миллиарда) и Якутия (1,3 миллиарда).

Вместе с тем вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин отметил, что потенциал программы еще полностью не исчерпан. По оценке экспертов, средняя площадь жилого помещения на одного жителя здесь пока меньше общероссийских значений. Банк России отметил сокращение "плохих" долгов россиян по ипотеке

"Для более интенсивного обновления жилого фонда ДФО необходима дальнейшая модернизация программы и ее адаптация под изменившуюся конъюнктуру рынка. В частности, этому будет способствовать расширение условий программы на специалистов из сфер здравоохранения и образования — мы начнем прием заявок от них уже в сентябре", — приводится в сообщении комментарий Дячкина.

Он добавил, что ВТБ в рамках ВЭФ готовится представить целый ряд улучшений ипотечных программ для жителей ДФО, которые будут способствовать укреплению социально-экономического потенциала региона.