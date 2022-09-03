МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Эфиопия готова задействовать любые механизмы для торговли с РФ, в том числе постепенно внедрять карты платежной системы "Мир", заявил РИА Новости эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену. Россия и Эфиопия продолжают работу по переводу расчетов в нацвалюты

"Мы можем задействовать любые механизмы, чтобы вести торговлю с Россией", — сказал посол, отвечая на вопрос о перспективах внедрения в стране карт платежной системы "Мир".

При этом он затруднился сказать, принимают ли уже в стране карты "Мир".

Ранее посол в интервью РИА Новости сообщил, что Эфиопия могла бы подключиться к созданной Россией платежной системе, если бы в ней участвовали Турция или Китай.