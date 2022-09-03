Эфиопия может внедрить карты платежной системы "Мир"
Посол: Эфиопия готова внедрять любые механизмы для торговли с Россией, включая карты "Мир"
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МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Эфиопия готова задействовать любые механизмы для торговли с РФ, в том числе постепенно внедрять карты платежной системы "Мир", заявил РИА Новости эфиопский посол в Москве Алемайеху Тегену.
"Мы можем задействовать любые механизмы, чтобы вести торговлю с Россией", — сказал посол, отвечая на вопрос о перспективах внедрения в стране карт платежной системы "Мир".
При этом он затруднился сказать, принимают ли уже в стране карты "Мир".
Ранее посол в интервью РИА Новости сообщил, что Эфиопия могла бы подключиться к созданной Россией платежной системе, если бы в ней участвовали Турция или Китай.
https://1prime.ru/banks/20220903/837983654.html
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