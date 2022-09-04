НУР-СУЛТАН, 4 сен — ПРАЙМ. Один из крупнейших банков Казахстана Halyk Bank сообщил, что выделит по одному миллиону тенге (2,1 тысячи долларов) и спишет кредиты семьям, чьи дома сгорели в результате лесных пожаров в Костанайской области на севере страны. В результате лесных пожаров в Казахстане пострадали десять человек

Лесной пожар возник в пятницу на севере Казахстана, в субботу огонь распространился на ближайшие села, из которых эвакуировали 1841 человек. Огонь повредил и уничтожил более 100 домов. В результате пожаров погиб один человек, пострадали 10, в том числе три сотрудника МЧС. На утро воскресенья пожары в селе Лесное ликвидировали, в селах Аманкарагай и Озерное локализовали. Площадь пожара, по последним данным, составила 43 тысячи гектаров. Тушение ведется в двух селах и на восьми участках лесной зоны.

"Halyk Bank направит денежную помощь жителям сгоревших в Костанайской области домов в размере одного миллиона тенге каждой семье. У людей, потерявших дома, будет возможность собраться с силами и направить полученные средства на самое необходимое – аренду жилья, приобретение одежды, питания и товаров первой необходимости", — говорится в сообщении пресс-служба банка.

Кроме того, отмечается, что "руководством банка принято решение о списании действующих кредитов в Halyk Bank всем владельцам сгоревших домов". "Руководство и коллектив банка искренне сопереживают всем пострадавшим от разрушительных последствий пожара жителям сел Озерное, Лесное, Аманкарагай и выражают надежду, что их жизни вернутся в привычное русло в самое ближайшее время", — отметили в банке.