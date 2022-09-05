Сбербанк: розничный кредитный портфель банка с начала года увеличился на 5,1%
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Розничный кредитный портфель Сбербанка увеличился с начала года на 5,1%, драйверами роста являются кредитные карты и ипотека, заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев.
"Рост портфеля физлиц с начала года составил 5,1%, драйвером выступают кредитные карты (плюс 20%) и ипотека (плюс 7,3%)", — сказал он журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Согласно данным Сбербанка, по итогам прошлого года его розничный кредитный портфель по РСБУ составлял 10,7 триллиона рублей. Таким образом, с начала года он мог вырасти до 11,2 триллиона рублей.
Царев добавил, что около трети жилищных кредитов Сбербанк выдает в рамках программ господдержки.
При этом объем выдач потребительских кредитов в августе стал максимальным с начала года. Спрос активизировался на фоне снижения ставок и смягчения требований к заемщикам, пояснил первый зампред правления.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://1prime.ru/banks/20220905/837996680.html
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