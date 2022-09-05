МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. В центробанке (Национальном банке) Украины заявили, что разрешили украинским предприятиям с 6 сентября перевод валюты для оплаты процентов по кредитам перед нерезидентами, при соблюдении некоторых условий. В США назвали единственно возможный выход из кризиса на Украине

По информации регулятора, введенные ранее временные нормы не позволяют переводить иностранную валюту за границу для погашения и обслуживания украинскими предприятиями долговых обязательств перед нерезидентами.

"Отныне банки должны рекомендовать клиентам с имеющейся задолженностью перед нерезидентами обратиться к кредиторам с предложением ее реструктурировать на условиях, не худших по реструктуризации внешней задолженности правительства Украины. С целью создания благоприятных условий для достижения договоренностей между украинскими заемщиками и внешними кредиторами НБУ разрешил переводить иностранную валюту для уплаты процентных платежей по соответствующим кредитам", — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

При этом есть ряд условий. В частности, дата уплаты процентных платежей должна приходиться на период с 24 февраля по 10 августа 2022 года; заемщик по состоянию на 24 февраля не должен иметь просроченной задолженности по кредитному договору; у заемщика не должно быть задолженности по налоговым платежам, и он должен продолжать осуществлять хозяйственную деятельность после 23 февраля.

"По оценкам Национального банка, общий объем задолженности по процентным платежам перед нерезидентами в период с 24 февраля по 10 августа 2022 года не превышает 550 миллионов долларов США. Утвержденный порядок выплат не создаст одномоментной нагрузки на международные резервы", — также отметили в центробанке.