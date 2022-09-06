МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Нацбанк Киргизии отменил ограничения на обмен валют в связи с относительной стабилизацией валютного рынка, сообщает пресс-служба финансового регулятора. Сторчак считает, что у юаня есть возможность стать новой резервной валютой

"В целях временного снятия ограничений… операций с коммерческими банками по покупке и продаже иностранной валюты в связи с наблюдающейся на текущий момент относительной стабилизацией валютного рынка правлением Национального банка Кыргызской Республики 5 сентября 2022 года принято постановление… "О приостановлении действия постановления правления Национального банка Кыргызской Республики "О временных решениях в сфере проведения обменных операций с иностранной валютой", — сообщил представитель пресс-службы.

Уточняется, что этим постановлением центробанк приостановил действие ограничений на срок до 1 декабря.

Ограничения были введены в конце июля при дефиците иностранной валюты на киргизском рынке. Тогда финансовый регулятор установил ограничение для коммерческих банков единовременно проводить в течение календарного дня обменные операции с обменным бюро в пределах суммы оборотных средств обменного бюро.