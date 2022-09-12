МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Масштабирование ESG практик российскими банками позволило увеличить объем зеленых и социальных кредитов по сектору за год с 0,4 триллиона до 1,2 триллиона рублей, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА". Российские банки будут раскрывать условия вкладов в виде таблиц с 1 октября

Принципы устойчивого развития, или принципы ESG (environmental, social, governance) — это экологическая, социальная и управленческая ответственность. При следовании этим принципам бизнес или государство при принятии решений учитывает экологические факторы (например, влияние на атмосферу и обращение с отходами), социальные (например, охрана труда и текучесть кадров) и управленческие (например, управление рисками и прозрачность информации).

"Масштабирование ESG-финансирования преимущественно крупными игроками позволило увеличить объем зеленых и социальных кредитов по сектору за год с 0,4 триллиона до 1,2 триллиона рублей", — подсчитали аналитики агентства.

По их мнению, столь существенный рост был обусловлен как выдачей новых ESG-кредитов, так и отчасти отнесением к подобным старых ссуд, ранее предоставленных под проекты по снижению выбросов парниковых газов и защите окружающей среды и общества. На долю системно значимых кредитных организаций (СЗКО) приходится 91% портфеля зеленых и социальных кредитов против 96% годом ранее, что свидетельствует о небольшом снижении концентрации на крупных игроках и развитии ESG-кредитования у средних и небольших по масштабу банков.

В то же время, отмечают аналитики, на фоне геополитической напряженности акценты реализации ESG-повестки сместились с экологического компонента на социальные аспекты и эффективность корпоративного управления.