МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Бывший дочерний банк Сбербанка в Казахстане, приобретённый казахстанским госхолдингом "Байтерек", сменит название на "Береке банк" ("береке" в переводе с казахского – "изобилие", "достаток"), сообщил председатель правления холдинга Канат Шарлапаев. Сбербанк достиг почти стопроцентной бесперебойности работы своих банкоматов

Российский Сбербанк 2 сентября сообщил, что закрыл с национальным управляющим холдингом "Байтерек" сделку купли-продажи всего пакета акций своего дочернего банка в Казахстане. В сообщении отмечалось, что сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения.

"Ребрендинг будет обязательно. Мы закрыли транзакцию по переходу права собственности 1 сентября. Новый банк будет называться "Береке банк". Хорошее казахское слово – все мы его друг другу желаем. И поэтому мне кажется, что это будет отражать те ценности и то стремление, с которым банк работал до этого и, будем надеяться, будет продолжать работать дальше", — сказал Шарлапаев в интервью YouTube-каналу Shishkin_like.