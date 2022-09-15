ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "МИР" за пределами России, говорится в опубликованном в четверг документе американского министерства финансов. США расширили антироссийские санкции

"Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы "МИР" за пределами территории Российской Федерации", — говорится в заявлении минфина.

Кроме того, американские власти поместили под санкции генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.