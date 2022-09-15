США введут санкции за поддержку использования системы "Мир" за рубежом
США введут санкции за поддержку использования российской платежной системы "Мир" за рубежом
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ВАШИНГТОН, 15 сен — ПРАЙМ. США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "МИР" за пределами России, говорится в опубликованном в четверг документе американского министерства финансов.
"Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) готово применять действия за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе, за расширение использования НСПК и национальной платежной системы "МИР" за пределами территории Российской Федерации", — говорится в заявлении минфина.
Кроме того, американские власти поместили под санкции генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева и председателя правления Национального расчетного депозитария (НРД) Виктора Жидкова.
https://1prime.ru/banks/20220915/838130062.html
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