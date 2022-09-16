МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Альфа-банк вслед за решением Банка России снизить ключевую ставку улучшил условия по потребительским кредитам, сообщила пресс-служба банка. Банк России снизил ключевую ставку до 7,5 процента

"Альфа-банк снова улучшил ставки по потребительским кредитам вслед за изменением ключевой ставки ЦБ РФ. Минимальная ставка по кредиту наличными и рефинансированию составила 4,5%. Сумма кредита: до 7,5 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ ранее в пятницу ожидаемо снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых, что стало наименьшим шагом с начала смягчения денежно-кредитной политики в апреле.