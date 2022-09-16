Глава Центробанка оценила ситуацию на рынке кредитования
Глава Центробанка Набиуллина сообщила об умеренных темпах восстановления розничного кредитования
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Розничное кредитование в РФ только начало восстанавливаться после весеннего снижения, темпы его роста остаются умеренными, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Во-первых, потребительское кредитование только начало восстанавливаться после того, как весной оно снизилось. И мы видим ускорение кредитования, но на наш взгляд, если говорить о темпах роста кредита, то они остаются пока умеренными: в рамках нашего базового прогноза", — отметила она на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике.