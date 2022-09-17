МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российские банки в августе вернулись на докризисные уровни выдачи потребительских кредитов: за месяц были выданы максимальные с начала года 2,3 миллиона ссуд, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро" (бывшее БКИ "Эквифакс"). Аналитик рассказал, что будет с рублем на следующей неделе

По информации компании, количество выданных потребительских кредитов в прошлом месяце выросло на 19,4% по сравнению с показателем в июле — до 2,3 миллиона единиц. Одновременно подскочил и объем новых ссуд — на 15%, до 502,2 миллиарда рублей. Оба этих показателя стали максимальными с начала текущего года.

Рост количества и объемов выдачи произошел несмотря на снижение среднего размера суммы кредита, который уменьшился за прошлый месяц на 3,7% и вернулся на уровень декабря прошлого года — 217,2 тысячи рублей.

Средний срок потребссуды в августе остался на июльском уровне и составил 32 месяца, или два года и восемь месяцев.

В то же время полная стоимость такого кредита снижается уже пятый месяц подряд после скачка в феврале и в августе опустилась до 22,4% с 22,5% в июле.