МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Российские банки в августе вернулись на докризисные уровни выдачи потребительских кредитов: за месяц были выданы максимальные с начала года 2,3 миллиона ссуд, подсчитали для РИА Новости в "Скоринг бюро" (бывшее БКИ "Эквифакс").
По информации компании, количество выданных потребительских кредитов в прошлом месяце выросло на 19,4% по сравнению с показателем в июле — до 2,3 миллиона единиц. Одновременно подскочил и объем новых ссуд — на 15%, до 502,2 миллиарда рублей. Оба этих показателя стали максимальными с начала текущего года.
Рост количества и объемов выдачи произошел несмотря на снижение среднего размера суммы кредита, который уменьшился за прошлый месяц на 3,7% и вернулся на уровень декабря прошлого года — 217,2 тысячи рублей.
Средний срок потребссуды в августе остался на июльском уровне и составил 32 месяца, или два года и восемь месяцев.
В то же время полная стоимость такого кредита снижается уже пятый месяц подряд после скачка в феврале и в августе опустилась до 22,4% с 22,5% в июле.
https://1prime.ru/banks/20220917/838150188.html
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