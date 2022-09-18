МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной убрать в Системе быстрых платежей (СБП) лимит на переводы без комиссии для физических лиц между своими счетами в разных банках, копия письма имеется в распоряжении РИА Новости. Правительство профинансировало компенсации бизнесу за использование СБП

СБП – это сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру телефона. Сейчас с помощью СБП можно переводить в другие банки без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц.

"Предлагаем ввести дополнительную опцию в работе Системе быстрых платежей (СБП) – безлимитные и бесплатные для физических лиц переводы между своими счетами в разных кредитных организациях. При этом все действующие лимиты на переводы без комиссии между счетами разных физлиц могут быть сохранены", – говорится в письме.

По мнению парламентария, эта мера повысит доверие к финансовой системе России и будет содействовать повышению благосостояния граждан и в то же время не повлечет за собой ощутимых издержек для банков.

"В период международной политической турбулентности и масштабных санкций граждане России оказались лишены части финансовых возможностей и инструментов сохранения и преумножения накоплений. Это увеличило количество переводов средств из одного банка в другой ради более высоких ставок по вкладам или иных более благоприятных условий обслуживания. При этом отдельные российские банки начали вводить собственные дополнительные комиссии на переводы денег из одной кредитной организации в другую, что, на наш взгляд, избыточно ограничивает финансовую свободу граждан", — отмечается в письме.