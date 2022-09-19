МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. В Центре финансовой экспертизы Роскачества рассказали о пяти основных банковских уловках и способах не попасться "на крючок". ЦБ обязал банки раскрывать минимальную ставку по вкладам

Первой уловкой был назван запрет на досрочное погашение кредита, которое невыгодно банку из-за потери ежедневных процентов. В Роскачестве напомнили, что закон наделяет заемщика правом на досрочное погашение, и посоветовали внимательнее читать договор, а в случае погашения займа до срока — уведомлять банк и брать справку о закрытии кредита.

Вторая уловка — обслуживание старой карты. Как правило, применяется к клиентам со льготной картой, полученной в организации. Дело в том, что при смене работы льготы отменяются, после чего банк начинает взимать комиссию за обслуживание. Как отметили в Роскачестве, в большинстве случаев клиент об этом не знает, комиссии же со временем "могут перейти в долг, а по нему начисляться проценты. О чем банк и может вам сообщить, спустя один-два года". Соответственно, при смене работы рекомендуется обратиться в банк-эмитент, заблокировать карту и закрыть счет.

Третья уловка — навязывание дополнительных услуг. Самой распространенной такой услугой в Роскачестве называют страхование жизни, которое банки часто включают в договор. Но по закону, банкиры обязаны предлагать вариант кредитного договора и без страхования жизни. И если клиент не хочет страховать жизнь, он вправе от этого отказаться.

Выдача кредита без процентов для покупок в магазине — еще одна уловка. Проценты по этому кредиту должен платить продавец, но, пкак правило, они уже включены в стоимость товара.

"Кредитов без процентов не бывает. Заплатить лишнее все равно придется", — заявляют в Роскачестве.

Пятая уловка — овердрафт, или расход большей суммы, чем есть на счете. Это чревато процентами на сумму "ухода в минус". К тому же пеня может начисляться буквально за каждый день просрочки и в итоге вырасти в значительную сумму. Специалисты рекомендуют при получении карты сразу отключать эту опцию.