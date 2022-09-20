МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Фонд поддержки финансового сектора, с помощью которого банки могли бы совместно финансировать разработку и внедрение информационных технологий в их бизнес, был бы полезен в России, особенно для небольших кредитных организаций, заявила в интервью РИА Новости гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. Эксперты выяснили, какие IT-специалисты наиболее востребованы в России

Банк России в августе сообщал, что может рассмотреть вопрос создания автономного фонда для поддержки финансового сектора, который формировался бы за счет отчислений финансовых посредников. Тогда регулятор отмечал, что поддержка может быть оказана "в различных формах в зависимости от масштаба проблем": в виде прямой докапитализации через приобретение акций или субординированных обязательств, в форме предоставления капитальных гарантий, дающих право на получение поддержки при ухудшении финансового положения организации.

"Это хорошая, правильная инициатива. Однако я вижу задачу такого фонда в помощи банкам по развитию их бизнеса, который становится все более и более дорогим. Например, это могла бы быть совместная организация по внедрению IT-продуктов", — заявила Чекурова в интервью в преддверии международного банковского форума "Банки России – XXI век".

Она пояснила, что небольшой банк не может себе позволить тратить большие средства на информационные технологии, при этом обойтись без такого рода продуктов в текущей ситуации уже невозможно.

"Можно было бы общими усилиями профинансировать разработку такого рода продуктов и совместно их использовать. Форма организации такого "общего котла" может быть любой – не обязательно фонд, может быть, это будет маркетплейс. То есть некое объединение кредитных организаций для совместного решения бизнес-задач", — предложила глава "Эксперт РА".

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости ria.ru в 11.00 мск.