МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. ВТБ расширил условия выдачи кредитов по программе "Дальневосточной ипотеки", теперь ее могут оформить проживающие в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) врачи и педагоги, сообщила пресс-служба банка. Эксперты подсчитали объем долгов россиян по ипотеке в 2022 году

"С 20 сентября сотрудники государственных образовательных и медицинских организаций, проживающие на Дальнем Востоке, смогут оформить в ВТБ жилищный кредит на льготных условиях. Ставка для них на весь срок договора составит 1,7%", — говорится в сообщении.

В рамках программы работники медицинских и образовательных организаций с общим стажем не менее пяти лет, могут приобрести на первичном рынке квартиру, таунхаус или жилое помещение с земельным участком. В сельских населенных пунктах, моногородах Дальнего Востока, а также на всей территории Магаданской области и Чукотского автономного округа возможно приобретение вторичного жилья, добавил банк.

Максимальная сумма кредита по госпрограмме составляет 6 миллионов рублей. Первый взнос должен составлять не менее 15% от стоимости недвижимости. Финансирование доступно на срок до 20 лет. Помимо врачей и учителей, воспользоваться ее условиями могут семьи, в которых оба супруга не достигли 36-летнего возраста, или одинокие родители до 36 лет, воспитывающие ребенка до 19 лет, напомнили в пресс-службе.

Программа дальневосточной ипотеки была запущена в 2019 году и действует пока до 31 декабря 2024 года. Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на ВЭФ-22, предложил продлить программу как минимум до 2030 года.