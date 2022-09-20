МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Российские банки в августе нарастили корпоративное кредитование на 2,4%, а розничное — на 1,1%, следует из материалов Банка России. Банк России назвал долю проблемных кредитов в стране

"Рост корпоративного портфеля ускорился до 2,4% (+1,3 триллиона рублей), это выше результатов июля (+1,2%) и среднемесячного темпа в 2021 году (+0,9%). С начала года корпоративный портфель вырос на 2,8 триллиона рублей (+5,5%), что лишь немногим меньше результатов аналогичного периода прошлого года (+3 триллиона рублей, +6,3%)", — говорится в сообщении.

В августе кредиты были предоставлены компаниям из широкого круга отраслей, в том числе был профинансирован ряд крупных инвестиционных проектов, что может свидетельствовать о постепенной адаптации компаний к структурным изменениям и оживлении экономической активности, пояснил регулятор.

При этом относительно небольшой объем был выдан в рамках госпрограмм поддержки системообразующих компаний (около 65 миллиардов рублей после 160 миллиардов рублей в июле).

"Сохраняется тенденция к девалютизации – кредиты в рублях растут ускоренными темпами (+1,8 триллиона рублей, +4,1%), в том числе в результате конвертации в рубли валютных кредитов, которые сокращаются уже шестой месяц подряд (в августе: —8,4 миллиарда долларов, или —515 миллиардов рублей в рублевом эквиваленте, —5,5%)", — отметили в ЦБ.

Кредитование населения, по данным регулятора, в августе выросло на 1,1%, тогда как в июле этот показатель составлял 1%.

"Необеспеченное потребительское кредитование также ускорилось. Прирост в августе составил, по предварительным данным, +1,8% (в июле: +0,7%). Оживлению потребительского кредитования способствует снижение ставок, а также сезонные факторы – в августе традиционно возрастают расходы из-за трат на отпуск и подготовку к новому учетному году", — сообщил ЦБ.