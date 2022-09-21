СМИ: банки еще двух стран перестали обслуживать карты "Мир"
СМИ: банки Вьетнама и Казахстана приостановили обслуживание карт "Мир"
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Банки Вьетнама и Казахстана, которые ранее принимали карты "Мир", вслед за турецкими кредитными организациями перестают работать с российской платежной системой, пишут "Известия".
Во вьетнамском банке BIDV сообщили, что больше не обслуживают карты "Мир", отметив, что банк продолжает принимать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежная система "Мир" в этот список не включена.
Также перестали принимать "пластик" "Мир" в Народном банке Казахстана ("Халык банк") — российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.
Как заявили "Известиям" в Банке России, иностранные партнеры самостоятельно принимают решение об обслуживании российских банковских карт, а Центробанк намерен продолжать работу по расширению географии приема российских банковских карт.
https://1prime.ru/banks/20220921/838191855.html
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