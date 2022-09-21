МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Банки Вьетнама и Казахстана, которые ранее принимали карты "Мир", вслед за турецкими кредитными организациями перестают работать с российской платежной системой, пишут "Известия". Карты "Мир" заработают на Кубе до конца года

Во вьетнамском банке BIDV сообщили, что больше не обслуживают карты "Мир", отметив, что банк продолжает принимать карты VISA, Mastercard, Western Union, JCB, UnionPay, а платежная система "Мир" в этот список не включена.

Также перестали принимать "пластик" "Мир" в Народном банке Казахстана ("Халык банк") — российские карты не обслуживаются ни через терминалы, ни через банкоматы.

Как заявили "Известиям" в Банке России, иностранные партнеры самостоятельно принимают решение об обслуживании российских банковских карт, а Центробанк намерен продолжать работу по расширению географии приема российских банковских карт.