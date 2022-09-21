МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу призвал Анкару занять решительную позицию в вопросе использования в стране российской платежной системы "Мир" и не поддаваться санкциям США. В США заявили, что продолжат работу с Турцией по поводу карт "Мир"

США ранее пригрозили вторичными санкциями зарубежным финансовых институтам за обслуживание карт российский системы "Мир", после чего крупные турецкие частные банки "Ишбанк" и "Денизбанк" отказались от их использования. В то же время в крупных турецких банках "Вакыфбанке" и "Халкбанке" заявили, что не получали уведомлений об отмене обслуживания карт "Мир", препятствий к их использованию нет. В турецком "Зираат банке" также рассказали, что продолжают обслуживать российскую карту "Мир", жалоб от граждан РФ не было.

Топкурулу заявил, что угроза банкам через российскую финансовую платежную систему "Мир" — это второй шаг, напомнив, что министерство финансов США угрожало турецким бизнесменам.

"Атлантический фронт пытается изолировать Турцию от России и ее соседей и затянуть ее в положение, в котором она поддастся санкциям. Если Турция поддастся давлению сегодня, на повестке дня могут стоять другие санкции против страны", — приводит слова политика газета Aydınlık.

Топкурулу призвал срочно развивать и популяризировать собственную национальную финансовую платежную систему.

Политик указал, что первой санкцией США против России было исключение ее из американских финансовых платежных систем Visa и Mastercard, а при наличии собственной платежной системы экономика России не сильно пострадала от санкций. "Турция также должна быть готова к аналогичным санкциям со стороны США", — сказал он.