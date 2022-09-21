АЛМА-АТА, 21 сен — ПРАЙМ. Народный банк Казахстана, являющийся крупнейшим банком страны, временно приостановил обслуживание карт российской платежной системы "Мир" в своих банкоматах, однако банк в стандартном режиме обслуживает карты этой системы при оплате покупок и услуг, сообщили РИА Новости в контакт-центре финансового института. СМИ: банки еще двух стран перестали обслуживать карты "Мир"

Газета "Известия" в среду сообщила, что Народный банк Казахстана перестал работать с картами платежной системы "Мир".

"Временно приостановлены транзакции по картам платежной системы "Мир" в банкоматах Народного банка с 18 марта 2022 года. Проведение оплаты в pos-терминалах осуществляется в стандартном режиме", — сказал сотрудник контакт-центра.

Собеседник агентства предположил, что данное решение может быть связано с санкциями, однако добавил, что не располагает информацией на этот счет. В Турции призвали противостоять давлению США в вопросе с картами "Мир"

Пресс-служба банка пока не ответила на соответствующий запрос РИА Новости.

Ранее сообщалось, два турецких банка: "Ишбанк" и "Денизбанк" — подтвердили, что прекратили обслуживать российские карты "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ.

Пятнадцатого сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами РФ. Кроме того, приём и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности, в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.