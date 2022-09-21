МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России в августе вырос на 7,9% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 74 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Банк России отметил рост кредитования в августе

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 74 тысячи рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,9% (в июле 2022 года — 68,6т ысячи рублей). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средний размер лимитов по кредитным картам увеличился на 9,3% (в августе 2021 года — 67,7 тысячи рублей)", — подсчитали аналитики.

В территориальном разрезе самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (111,4 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (95,9 тысячи рублей), Московской области (91,8 тысячи рублей), Ханты-Мансийском АО (88,3 тысячи рублей), а также в Ленинградской области (79,6 тысячи рублей).

Отмечается также, что рост среднего размера лимита по кредитным картам в августе был отмечен в большинстве субъектов РФ, при этом наиболее заметная динамика по сравнению с июлем (среди 30 лидеров по объемам выдачи кредитов такого типа) была зафиксирована в Ленинградской области (+12%), Краснодарском крае (+11,7%), Петербурге (+11,3%), а также в Ставропольском (+11,1%) и Пермском (+10,3%) краях.

В Москве средний размер лимита по кредитным картам в августе вырос на 6,7%

"Средние лимиты по кредитным картам постепенно восстанавливались… это обусловлено общей стабилизацией ситуации в сегменте кредитных карт, а также эффективным управлением банками кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимиты по картам. Кроме того, после небольшого перерыва в марте-апреле, в дальнейшем в данный сегмент стали возвращаться заемщики "хорошего кредитного качества" с высокими значениями персонального кредитного рейтинга (ПКР)", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.