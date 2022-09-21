МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Сбербанк приостановил приём новых заявок на ипотечное кредитование по госпрограмме "Сельская ипотека" в связи с повышенным спросом клиентов, говорится в сообщении кредитной организации. Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке на вторичное жилье

"Сбер" приостановил приём новых заявок на ипотечное кредитование по программе "Сельская ипотека" в связи с повышенным спросом клиентов. Приём заявок был открыт в "Сбере" 15 сентября, за это время банк принял заявок на общую сумму 20 миллиардов рублей", — сказано в сообщении.

О возобновлении приёма заявок банк проинформирует дополнительно, а выдача ипотечных кредитов по одобренным заявкам проходит в обычном режиме, уточняет пресс-служба банка.

По этой программе можно приобрести участок с недавно построенным жилым домом или построить жилой дом по договору подряда с юрлицом либо индивидуальным предпринимателем на собственном или приобретаемом участке.

Отмечается, по данным сервиса "Домклик", наиболее востребованной программа "Сельской ипотеки" оказалась в Башкирии — здесь доля от поданных заявок по программе составила 8%. Также в пятерку лидеров по количеству поданных заявок вошли Пермский край (с долей 4,8%), Карачаево-Черкессия (с долей 4,2%), Краснодарский край (с долей 4,2%) и Иркутская область (с долей 4%).