КАЗАНЬ, 22 сен — ПРАЙМ. Банк России рассматривает введение ограничения валютных позиций в балансах банков, заявил глава департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. ЦБ и Минфин согласовали проект по трансграничным расчетам в криптовалюте

"У нас большая политика по девалютизации… Что мы рассматриваем: это какого-то рода ограничение балансовой позиции. У нас получилось так, что ряд банков очень сильно зависят от внешних рынков для хеджирования", — сказал Данилов, выступая на форуме "Банки России — XXI век".

Глава департамента ЦБ признал, что локальный рынок хеджирования не сильно развит и выразил готовность его развивать. "Пока его нет и пока он развивается, чтобы не получалось так, чтобы у нас какие-то возникают вдруг из-за невозможности продать хеджирующие инструменты открытые позиции, и банки потом реализуют — или не реализуют в зависимости от того, в каком моменте — значительные потери по переоценке своей валютной позиции", — добавил Данилов.

По его словам, Россия участвует в мировой торговле и никогда не сможет уйти от иностранной валюты, однако нужно уметь хорошо управлять валютным риском.