МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированным процентом в США в четверг выросла до 6,29% — самого высокого уровня с 2008 года. Об этом свидетельствуют данные Freddie Mac. На прошлой неделе средний размер ставки по таким кредитам составлял 6,02%, а год назад — 2,88%. ФРС США повысила ставку до 3-3,25%

Агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой США, в том числе повышение целевого диапазона процентных ставок на 75 базисных пунктов в среду, существенно ослабило американский рынок жилья.

Согласно данным Freddie Mac, средняя ставка по 15-летним ипотечным кредитам с фиксированным процентом на этой неделе составила 5,44% против 5,21% на предыдущей неделе и 2,15% год назад.

"Рынок жилья продолжает испытывать давление, — говорит Сэм Хатер, главный экономист Freddie Mac. — Ставки по ипотеке на этой неделе вновь выросли после того, как доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила до самого высокого уровня с 2011 года".

"Из-за роста ставок цены на дома снижаются, а продажи падают, — рассказывает он. — Правда, число выставленных на продажу домов по-прежнему остается намного меньше обычного".

Средняя ставка по 5-летним гибридным ипотечным кредитам с процентами, индексируемыми по доходности гособлигаций, составила 4,97% против 4,93% на прошлой неделе и 2,43% год назад.